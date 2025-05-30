ГУР провело спецоперацію у Владивостоці на далекому сході Росії – джерело

Сталися вибухи у районі дислокації 155 бригади окупантів – уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби, заявив співрозмовник LIGA.net

Ілюстративне фото: ГУР

Зранку 30 травня у далекосхідному Владивостоці поблизу бухти Десантної відбулось два потужних вибухи – це стало наслідком успішної операції Головного управління розвідки, повідомив співбесідник LIGA.net у відомстві.

За його словами, відбулося щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (військова частина 30926).

Читайте також Путін готує нову хвилю війни: що відомо про російський наступ 2025 року

Один вибух стався у районі контрольно-пропускного пункту, другий – у місці перебування особового складу і командування військової частини, завдяки чому уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби, розповів співрозмовець.

"Місцеві жителі свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційних гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозять пошкоджену техніку. Натомість влада регіону очікувано повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів в результаті якого ніхто не постраждав", – розповів він.

У мережі ширяться відео, як стверджується, з місця події:

Співбесідник зазначив, що у Владивостоці оголошено "режим контртерористичної операції", територія навколо військової частини заблоковано, а також перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова.

Відстань від України до бухти Десантної – понад 6700 кілометрів по прямій:

155 бригада активно воює проти України, зокрема брала участь у боях на Київщині, у Маріуполі, Вугледарі. Наразі цей підрозділ веде бойові дії у Курській області.

Загарбники з цієї бригади вбивали українських військовополонених та цивільних.

Раніше Україна вже здійснювала спецоперації на далекому сході: у листопаді 2023 року джерела LIGA.net повідомляли, що СБУ підірвала Північномуйський тунель на Байкало-Амурській магістралі.