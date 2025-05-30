ГУР провело спецоперацію у Владивостоці на далекому сході Росії – джерело
Ілюстративне фото: ГУР

Зранку 30 травня у далекосхідному Владивостоці поблизу бухти Десантної відбулось два потужних вибухи – це стало наслідком успішної операції Головного управління розвідки, повідомив співбесідник LIGA.net у відомстві.

За його словами, відбулося щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (військова частина 30926).

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Один вибух стався у районі контрольно-пропускного пункту, другий – у місці перебування особового складу і командування військової частини, завдяки чому уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби, розповів співрозмовець.

"Місцеві жителі свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційних гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозять пошкоджену техніку. Натомість влада регіону очікувано повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів в результаті якого ніхто не постраждав", – розповів він.

У мережі ширяться відео, як стверджується, з місця події:

Співбесідник зазначив, що у Владивостоці оголошено "режим контртерористичної операції", територія навколо військової частини заблоковано, а також перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова.

Відстань від України до бухти Десантної – понад 6700 кілометрів по прямій:

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спецопераціягур155 бригада морської піхоти РФ