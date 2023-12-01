Російські пропагандистські ресурси показали відео наслідків диверсії Служби безпеки України у Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії.

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На записах можна побачити пожежу, яка виникла внаслідок вибухів на залізниці.

Окупанти визнали диверсію і заявили, що 30 листопада було підірвано вантажний потяг з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним пальним і три цистерни з авіаційним пальним) на перегоні Ітикіт-Окусікан.

Під час проходження тунелю знизилася напруга, потяг загальмував. Поки російські залізничники з'ясовували, у чому річ, у тунелі почалася пожежа.

Росіяни стверджують, що після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе — серйозно пошкоджено рейки.

30 листопада стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у Північному тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ і Китаєм. Під час руху вантажного проїзду спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.

1 грудня з'явилася інформація, що СБУ влаштувала ще одну диверсію на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії — цього разу на Чортовому мості, який є об'їзним шляхом для Північномуйського тунелю.

8 листопада у тимчасово окупованому Луганську було ліквідовано колишнього ватажка терористів ЛНР Михайла Філіпоненка.

Нещодавно у російському Бєлгороді СБУ ліквідувала колабораціоніста Олександра Слісаренка.

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