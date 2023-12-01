Российские пропагандистские ресурсы показали видео последствий диверсии Службы безопасности Украины в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

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На записях можно увидеть пожар, который возник в результате взрывов на железной дороге.

Оккупанты признали диверсию и заявили, что 30 ноября был взорван грузовой состав из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и три цистерны с авиационным топливом) на перегоне Итыкит-Окусикан.

Во время прохождения тоннеля снизилось напряжение, поезд затормозил. Пока российские железнодорожники выясняли, в чем дело, в тоннеле начался пожар.

Россияне утверждают, что после взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна — серьезно повреждены рельсы.

30 ноября стало известно, что СБУ устроила взрыв в Северомуйском тоннеле — он расположен на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, это единственный серьезный железнодорожный путь между РФ и Китаем. Во время движения грузового проезда сработали четыре взрывных устройства, на месте работает Федеральная служба безопасности РФ, российские железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.

1 декабря появилась информация, что СБУ устроила еще одну диверсию на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии — на этот раз на Чертовом мосту, который является объездным путем для Северомуйского тоннеля.

8 ноября во временно оккупированном Луганске был ликвидирован бывший главарь террористов ЛНР Михаил Филипоненко.

Недавно в российском Белгороде СБУ ликвидировала коллаборациониста Александра Слисаренко.

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