ГУР провело спецоперацию во Владивостоке на дальнем востоке России – источник

Произошли взрывы в районе дислокации 155 бригады оккупантов – поражена живая сила, военная техника и спецсредства, заявил собеседник LIGA.net

Иллюстративное фото: ГУР

Утром 30 мая в дальневосточном Владивостоке вблизи бухты Десантной произошли два мощных взрыва – это стало следствием успешной операции Главного управления разведки, сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.

По его словам, произошло по меньшей мере два взрыва в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (военная часть 30926).

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Один взрыв произошел в районе контрольно-пропускного пункта, второй – в месте нахождения личного состава и командования воинской части, благодаря чему поражена живая сила, военная техника и спецсредства, рассказал собеседник.

"Местные жители свидетельствуют, что на место происшествия прибыло по меньшей мере 10 карет скорой помощи и эвакуационных вертолет. С территории воинской части военными "Уралами" вывозят поврежденную технику. В то же время власти региона ожидаемо сообщили, что причиной инцидента был взрыв двух газовых баллонов в результате которого никто не пострадал", – рассказал он.

В сети распространяются видео, как утверждается, с места происшествия:

Собеседник отметил, что во Владивостоке объявлен "режим контртеррористической операции", территория вокруг воинской части заблокирована, а также перекрыта дорога между бухтой Шамора и поселком Щитова.

Расстояние от Украины до бухты Десантной – более 6700 километров по прямой:

155 бригада активно воюет против Украины, в частности, участвовала в боях на Киевщине, в Мариуполе, Угледаре. Сейчас это подразделение ведет боевые действия в Курской области.

Захватчики из этой бригады убивали украинских военнопленных и гражданских.

Ранее Украина уже осуществляла спецоперации на дальнем востоке: в ноябре 2023 года источники LIGA.net сообщали, что СБУ взорвала Северо-Уральский тоннель на Байкало-Амурской магистрали.