На Курщині вбито заступника командувача Військово-морського флоту Росії

Генерал-майор Гудков раніше був командиром 155 бригади морської піхоти, що брала участь у воєнних злочинах в Україні

Михайло Гудков ()Фото: Міноборони Росії)

В Курській області загинув заступник головнокомандувача воєнно-морського флоту Росії Михайло Гудков. Про це повідомили Міністерство оборони Росії та губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

За даними Міноборони, Гудков загинув 2 липня "під час бойової роботи в одному з прикордонних районів Курської області".

Кожемяко повідомив, що Гудков загинув не один, а "разом з однополчанами". Серед загиблих губернатор Примор'я назвав лише ім'я Нарімана Шихалієва, чий військовий чин та посада невідомі.

Також встигла опублікувати некролог всеросійська громадська організація морпіхів "Тайфун", в якому йдеться, що 2 липня Збройні сили України нібито завдали ракетного удару по командному пункту 155-ї бригади морської піхоти у селищі Коренево Курської області.

ГО повідомило, що загинуло понад 10 військових, включно із Гудковим та ще кількома старшими офіцерами.

Генерал-майор Михайло Гудков був командиром 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У березні російський диктатор Володимир Путін призначив його на посаду заступника командувача ВМФ Росії. Гудков має звання Героя Росії та Героя Примор'я.

155-та бригада морпіхів брала участь у повномасштабному вторгненні Росії до України та має стосунок до воєнних злочинів у Київської області.

30 червня повідомлялося, що в тимчасово окупованому Донецьку завдано удару по штабу 8-ї загальновійськової армії Росії.