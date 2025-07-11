У Росії вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК – джерело

Ілюстративне фото: ГУР

Увечері 10 липня в місті Лангепас Тюменської області Росії стався вибух і виникла пожежа на магістральному газогоні, що обслуговує підприємства російського військово-промислового комплексу у Челябінській, Оренбурзькій і Свердловській областях. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Було пошкоджено дві труби, в яких знаходилося понад 4 млн кубометрів газу.

"Оскільки ціна 1000 кубометрів газу наразі становить близько $350, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше $1,3 млн", – зазначив співбесідник.

Через тривалий ремонт і припинення постачання газу загальна сума збитків складатиме майже $76 млн.

"Роботи з відновлення й тестування газогону триватимуть близько одного місяця, адже пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад і призведе до зменшення обсягу постачання газу до 25 млн кубометрів", – уточнив він.