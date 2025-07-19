Кібератака ГУР на систему Газпрому. Джерело LIGA.net у розвідці розкрило деталі

Операція розвідки може призвести до суттєвого зменшення надходження до бюджету Росії, заявив співрозмовник

Газпром (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Операція Головного управління розвідки зі знищення інформаційної системи російського Газпрому здатна призвести до аварійного режиму роботи та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів держави-агресорки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

За його словами, кіберфахівцям вдалося досягти максимальних результатів завдяки масштабам ураження мережевої інфраструктури.

"Як видно на оприлюдненому відео, ступінь проникнення українських кіберфахівців в інформаційні системи Газпрому безпрецедентно глибокий, досягти подібного рівня раніше не вдавалося", – додав він.

Співрозмовник наголосив, що у результаті кібероперації було знищено облік контрактів, графіків, тарифів корпорації, зокрема дані про те, кому і скільки газу чи нафти треба постачати, дані щодо платежів, податків, фінансові баланси Газпрому, інформацію про ліцензії і юридичні договори корпорації.

Крім того, було знищено дані системи SCADA і GIS, які керують тиском, витратами, балансами газу та нафти, дані про свердловини й мережі Газпрому.

За оцінками співрозмовника в ГУР, як наслідок операція може призвести до суттєвого зменшення надходження до бюджету держави-агресорки.

"Ми можемо говорити про неможливість укладання нових контрактів державною корпорацією Газпром, аварійного режиму роботи систем корпорації та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів РФ, дефолту по зобов’язаннях, суттєвого падіння вартості акцій, підриву стабільності банків, що кредитують Газпром та багато інших негативних наслідків для країни-агресора", – пояснив співрозмовник.

Інформаційні системи Газпрому – це сукупність програмного й апаратного забезпечення та інфраструктури, що забезпечують автоматизацію та управління діяльністю компанії та її дочірніх підприємств. Вони містять системи для управління виробництвом, транспортуванням, розподілом та продажами газу, а також системи для управління фінансами, персоналом, безпекою та іншими напрямками діяльності компанії.

Співрозмовник наголосив, що кіберфахівці отримали повний доступ до усіх інформаційних систем корпорації, що надало можливість скопіювати сотні терабайт даних. Отримано повний доступ до внутрішньої аналітичної мережі та серверів, скопійовано понад 20 000 профілів користувачів з їхніми електронно-цифровими підписами – працівників всіх ланок інформаційної системи Газпрому.

Крім того, вилучені бази даних більше ніж 390 дочірніх компаній та філій Газпрому. Здобуті доступи до систем, які підтримують технічну роботу інфраструктури компанії (труби, клапани, датчики та інше), а також до допоміжних систем – захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого.

Також кіберфахівці видалили усі дані інформаційної системи корпорації Газпром, які зберігалися на фізичних серверах та хмарних платформах, в тому числі резервні копії.

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net