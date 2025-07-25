ГУР знищило всі дані на "урядових" серверах окупаційної влади в Криму – джерело

У розвідці кажуть, що незабаром дізнаються багато сенсацій щодо діяльності та злочинів російських окупантів у Криму

Кібератака (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували сервери з усією документацією окупаційної влади Криму, викачали цінні дані та знищили всю інформацію наостанок. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.

Масштабна DDoS-атака тривала кілька днів і фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму. Поки окупанти з'ясовували причину, кіберфахівці ГУР проникли до електронних кабінетів ватажків окупаційної влади та отримали доступ до кількох цифрових ресурсів:

→ системи електронного документообігу "ДІАЛОГ";

→ систем електронного документообігу "СЭД", "Дело";

→ системи бухгалтерського обліку "1С:Документооборот", Directum та "АТЛАС".

За два дні було викачано 100 Тб даних із документацією. Зокрема, серед отриманих даних є документи з грифом "таємно" про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання російських військ на тимчасово захоплений півострів.

"Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо "подяку" за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров’я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському", – зазначив співрозмовник у розвідці.

Після того, як було отримано необхідні дані, хакери знищили всю інформацію на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств та відомств окупаційної влади.

У розвідці зазначили, що їхню успішну операцію помітили в Москві. В Держдумі вже назвали це елементами "гібридної війни". А в так званому окупаційному міністерстві внутрішньої політики заявили, що проводять необхідні заходи з відновлення, але деякі сервіси можуть бути недоступні для користування абонентами.

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net