У Криму бойові дрони спецпідрозділу розвідки "Примари" уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій армії Росії – 98Л6 "Єнісєй". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

У розвідці зазначили, що "Єнісєй" є рідкісною й коштовною РЛС, що входить до складу російського зенітного ракетного комплексу С-500 "Прометей", а також може працювати у зв’язці з комплексом С-400 "Тріумф".

У ГУР заявили, що ураження цієї системи є суттєвим ударом по можливостях російської протиповітряної оборони в окупованому Криму.

7 серпня розвідка оприлюднила відео з ураженнями військових об’єктів у окупованому Криму. Зокрема, бойові дрони спецпідрозділу "Примари" уразили ворожі РЛС у куполах, десантний катер і базу ППО на Ай-Петрі.