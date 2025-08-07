Розвідка уразила системи ППО росіян, зокрема на горі Ай-Петрі в Криму – відео
У Криму розвідники спалили російські радіолокаційні станції, уразили десантний катер та базу протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Бойові дрони спецпідрозділу розвідки "Примари" успішно уразили бойовий десантний катер проєкту 02510 "БК-16". Також спалили РЛС "Нєбо-СВУ" (вартість приблизно $100 млн), РЛС "Подльот К-1" (ціна вище $5 млн) та РЛС 96Л6Е (вартість не розголошується, але приблизно "десятки млн доларів").
Ці втрати росіян розвідники назвали серйозними та зазначили, що після цього ворог почав ховати свої дорогі військові об’єкти в купольні конструкції.
Один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на горі Ай-Петрі, де розташована база ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).
- 1 липня ГУР та рух опору двічі підірвали залізницю окупантів у Запорізькій області. Логістику ворога було порушено.
- 25 липня ГУР здійснила кібератаку на Крим. Було знайдено важливі документи, які підтверджують викрадення дітей з України.
