У Криму розвідники спалили російські радіолокаційні станції, уразили десантний катер та базу протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Бойові дрони спецпідрозділу розвідки "Примари" успішно уразили бойовий десантний катер проєкту 02510 "БК-16". Також спалили РЛС "Нєбо-СВУ" (вартість приблизно $100 млн), РЛС "Подльот К-1" (ціна вище $5 млн) та РЛС 96Л6Е (вартість не розголошується, але приблизно "десятки млн доларів").

Ці втрати росіян розвідники назвали серйозними та зазначили, що після цього ворог почав ховати свої дорогі військові об’єкти в купольні конструкції.

Один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на горі Ай-Петрі, де розташована база ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).