В Крыму разведчики сожгли российские радиолокационные станции, поразили десантный катер и базу противовоздушной обороны на горе Ай-Петри. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Боевые дроны спецподразделения разведки "Примари" успешно поразили боевой десантный катер проекта 02510 "БК-16". Также сожгли РЛС "Небо-СВУ" (стоимость примерно $100 млн), РЛС "Подлет К-1" (цена выше $5 млн) и РЛС 96Л6Е (стоимость не разглашается, но примерно "десятки млн долларов").

Эти потери россиян разведчики назвали серьезными и отметили, что после этого враг начал прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции.

Один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на горе Ай-Петри, где расположена база ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч 85683-А).