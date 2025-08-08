В Крыму боевые дроны спецподразделения разведки "Примари" поразили одну из самых ценных радиолокационных станций армии России – 98Л6 "Енисей". Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

В разведке отметили, что "Енисей" является редкой и дорогостоящей РЛС, которая входит в состав российского зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей", а также может работать в связке с комплексом С-400 "Триумф".

В ГУР заявили, что поражение этой системы является существенным ударом по возможностям российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму.

7 августа разведка обнародовала видео с поражениями военных объектов в оккупированном Крыму. В частности, боевые дроны спецподразделения "Примари" поразили вражеские РЛС в куполах, десантный катер и базу ПВО на Ай-Петри.