Разведка в Крыму поразила редкую РЛС россиян "Енисей" из комплекса С-500 – видео
В Крыму боевые дроны спецподразделения разведки "Примари" поразили одну из самых ценных радиолокационных станций армии России – 98Л6 "Енисей". Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
В разведке отметили, что "Енисей" является редкой и дорогостоящей РЛС, которая входит в состав российского зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей", а также может работать в связке с комплексом С-400 "Триумф".
В ГУР заявили, что поражение этой системы является существенным ударом по возможностям российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму.
7 августа разведка обнародовала видео с поражениями военных объектов в оккупированном Крыму. В частности, боевые дроны спецподразделения "Примари" поразили вражеские РЛС в куполах, десантный катер и базу ПВО на Ай-Петри.
- 25 июля ГУР осуществила кибератаку на Крым. Были найдены важные документы, подтверждающие похищение детей из Украины.
- 4 августа СБУ сообщила, что дроны спецслужбы поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью.
