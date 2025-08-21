Силы спецопераций нарушили логистику оккупантов в Крыму
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины своими действиями нарушили логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили Генштаб и пресс-служба ССО.

В ночь на четверг, 21 августа, Силы обороны провели операцию вблизи железнодорожной станции временно оккупированного города Джанкой.

Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

В результате действий украинских военных затруднено обеспечение южной группировки российских войск.

Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео, как утверждается, пораженного в Крыму поезда.

  • 4 августа СБУ сообщила, что дроны спецслужбы поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью.
  • 8 августа стало известно, что в Крыму боевые дроны ГУР поразили одну из самых ценных радиолокационных станций армии России – 98Л6 "Енисей".
