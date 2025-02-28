Госдеп США: У Зеленского есть шанс изменить ситуацию

Подписание соглашения между Украиной и США было сорвано

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

У президента Владимира Зеленского есть шанс изменить ситуацию относительно подписания соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и Соединенными Штатами. Об этом пишет Clash Report со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

"Это не значит, что все еще нельзя сделать", – говорится в сообщении Госдепа относительно соглашения между Украиной и США.

"У Зеленского есть шанс изменить ситуацию", – уточнили в ведомстве.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника сообщил, что соглашение между США и Украиной не было подписано. Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с американским президентом Дональдом Трампом.