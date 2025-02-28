Госдеп США: У Зеленского есть шанс изменить ситуацию
У президента Владимира Зеленского есть шанс изменить ситуацию относительно подписания соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и Соединенными Штатами. Об этом пишет Clash Report со ссылкой на заявление Государственного департамента США.
"Это не значит, что все еще нельзя сделать", – говорится в сообщении Госдепа относительно соглашения между Украиной и США.
"У Зеленского есть шанс изменить ситуацию", – уточнили в ведомстве.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника сообщил, что соглашение между США и Украиной не было подписано. Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с американским президентом Дональдом Трампом.
- 26 февраля 2025 года в медиа появился текст соглашения о полезных ископаемых, которое должны подписать Украина и США. Документ будет состоять из 11 пунктов.
- В тот же день Зеленский сообщил, что Украина не является должником США за предыдущую помощь, согласно новому варианту соглашения о полезных ископаемых.