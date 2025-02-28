Держдеп США: У Зеленського є шанс змінити ситуацію
Президент Володимир Зеленський має шанс змінити ситуацію стосовно підписання угоди про рідкісноземельні метали між Україною та Сполученими Штатами. Про це пише Clash Report із посиланням на заяву Державного департаменту США.
"Це не означає, що все ще не можна зробити", – йдеться у повідомленні Держдепу щодо угоди між Україною та США.
"У Зеленського є шанс змінити ситуацію", – уточнили у відомстві.
Раніше телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника повідомив, що угода між США та Україною не була підписана. Зеленський достроково покинув Білий дім після суперечки з американським президентом Дональдом Трампом.
- 26 лютого 2025 року у медіа з’явився текст угоди про корисні копалини, яку мають підписати Україна та США. Документ складатиметься з 11 пунктів.
- Того самого дня Зеленський повідомив, що Україна не є боржником США за попередню допомогу, згідно з новим варіантом угоди про корисні копалини.