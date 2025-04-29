Премьер Италии считает, что "перемирия", объявленного Путиным, недостаточно

Джорджа Мелони (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что трехдневного перемирия, объявленного российским диктатором Владимиром Путиным, недостаточно, нужен справедливый и длительный мир. Такое мнение она высказала в интервью Corriere della Sera.

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Мелони заявила, что с начала полномасштабной российской агрессии Италия стояла рядом с Украиной, которая "без поддержки Запада не смогла бы отстоять свою свободу".

По ее словам, сейчас Европа поддерживает усилия президента США Дональда Трампа и приветствует то, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность к безусловному прекращению огня, продемонстрировав, что Киев хочет мира.

"Теперь то же должна доказать Россия. Потому что трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, это нечто иное, и явно недостаточное", — пояснила Мелони.

Глава правительства Италии считает, что мир должен быть справедливым и крепким. Это, по ее мнению, означает надежные гарантии безопасности для Украины.

Она заявила о необходимости решения, вдохновленного пятой статьей Вашингтонского договора, даже вне НАТО.

28 апреля 2025 года в Кремле заявили, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Сибига заявил, что, если Россия действительно хочет завершить войну, она должна немедленно прекратить огонь, а не ждать до 8 мая.

Зеленский назвал предложение Путина очередной попыткой манипуляций. Он также призвал не ждать 8 мая.

В ООН заявили, что хотят видеть завершение войны России против Украины, которое основывалось бы на международном праве.