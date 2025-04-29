Прем’єрка Італії вважає, що "перемир’я", оголошеного Путіним, недостатньо

Джорджа Мелоні (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що триденного перемир’я, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, недостатньо, потрібен справедливий і тривалий мир. Таку думку вона висловила в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Мелоні заявила, що від початку повномасштабної російської агресії Італія стояла поруч з Україною, яка "без підтримки Заходу не змогла б обстояти свою свободу".

За її словами, зараз Європа підтримує зусилля президента США Дональда Трампа й вітає те, що український лідер Володимир Зеленський висловив готовність до безумовного припинення вогню, продемонструвавши, що Київ хоче миру.

"Тепер те саме має довести Росія. Тому що триденне перемир'я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, це щось інше, і явно недостатнє", – пояснила Мелоні.

Очільниця уряду Італії вважає, що мир має бути справедливим і міцним. Це, на її думку, означає надійні гарантії безпеки для України.

Вона заявила про необхідність рішення, натхненного п’ятою статтею Вашингтонського договору, навіть поза НАТО.