Прем’єрка Італії вважає, що "перемир’я", оголошеного Путіним, недостатньо
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що триденного перемир’я, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, недостатньо, потрібен справедливий і тривалий мир. Таку думку вона висловила в інтерв'ю Corriere della Sera.
Мелоні заявила, що від початку повномасштабної російської агресії Італія стояла поруч з Україною, яка "без підтримки Заходу не змогла б обстояти свою свободу".
За її словами, зараз Європа підтримує зусилля президента США Дональда Трампа й вітає те, що український лідер Володимир Зеленський висловив готовність до безумовного припинення вогню, продемонструвавши, що Київ хоче миру.
"Тепер те саме має довести Росія. Тому що триденне перемир'я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, це щось інше, і явно недостатнє", – пояснила Мелоні.
Очільниця уряду Італії вважає, що мир має бути справедливим і міцним. Це, на її думку, означає надійні гарантії безпеки для України.
Вона заявила про необхідність рішення, натхненного п’ятою статтею Вашингтонського договору, навіть поза НАТО.
- 28 квітня 2025 року у Кремлі заявили, що Путін оголосив про "перемир'я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.
- Сибіга заявив, що якщо Росія дійсно хоче завершити війну, вона має негайно припинити вогонь, а не чекати до 8 травня.
- Зеленський назвав пропозицію Путіна черговою спробою маніпуляцій. Він також закликав не чекати 8 травня.
- В ООН заявили, що хочуть бачити завершення війни Росії проти України, яке ґрунтувалося б на міжнародному праві.