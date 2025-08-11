Украинские защитники поразили командный пункт оккупантов в Донецкой области

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны осуществили удар по пункту управления одной из российских бригад на временно оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил на временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

Предварительно, в результате удара уничтожены командир бригады с позывным "Днепр" и пять человек оперативного состава.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.