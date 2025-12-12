Росіяни ударили по спортивній школі на Сумщині під час тренування дітей
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
У п'ятницю, 12 грудня, російські війська атакували спортивну школу в Шостці. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Окупанти вдарили по школі двома ударними БпЛА. В момент атаки там тривало тренування дітей.
Він зазначив, що це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце.
За попередньою інформацією, всі живі, поранених немає. Наслідки атаки уточнюються.
