Росіяни ударили по спортивній школі на Сумщині під час тренування дітей
Атака на Сумську область (Фото: Олег Григоров / Facebook)

У п'ятницю, 12 грудня, російські війська атакували спортивну школу в Шостці. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Окупанти вдарили по школі двома ударними БпЛА. В момент атаки там тривало тренування дітей.

Він зазначив, що це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце.

За попередньою інформацією, всі живі, поранених немає. Наслідки атаки уточнюються.

  • У ніч проти 8 грудня росіяни атакували Охтирку Сумської області. Є влучання у багатоповерхівку в Охтирці, постраждали семеро людей, двох із них ушпиталили.
  • 11 грудня росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області, унаслідок чого загинули дві людини.
