Росія вдарила по багатоповерхівці в Охтирці і поряд з будинком – у Чернігові: фото, відео

Держава-агресор знову гатить по будинках, поки люди сплять. В Охтирці семеро постраждалих, в Чернігові – троє

Наслідки в Охтирці (Фото: ДСНС)

У ніч проти 8 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками, зокрема є влучання у багатоповерхівку в Охтирці Сумської області, а в Чернігові дрон вдарив поряд із будинком. Про це повідомили начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, Держслужба з надзвичайних ситуацій і начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Внаслідок ударів трьох безпілотників по Охтирці постраждали семеро людей, двох із них ушпиталили.

Багатоповерхівка зазнала масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, сімох людей, зокрема одну дитину, деблокували з пошкоджених поверхів.

Внаслідок ударів виникла пожежа у квартирах з другого по п’ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 35 мешканців.

У Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку – вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі.

Виникла пожежа газопроводу, її згасили.

Станом на ранок відомо про трьох постраждалих, одного з яких ушпиталено.