Росія вдарила по багатоповерхівці в Охтирці і поряд з будинком – у Чернігові: фото, відео
У ніч проти 8 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками, зокрема є влучання у багатоповерхівку в Охтирці Сумської області, а в Чернігові дрон вдарив поряд із будинком. Про це повідомили начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, Держслужба з надзвичайних ситуацій і начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Внаслідок ударів трьох безпілотників по Охтирці постраждали семеро людей, двох із них ушпиталили.
Багатоповерхівка зазнала масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, сімох людей, зокрема одну дитину, деблокували з пошкоджених поверхів.
Внаслідок ударів виникла пожежа у квартирах з другого по п’ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 35 мешканців.
У Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку – вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі.
Виникла пожежа газопроводу, її згасили.
Станом на ранок відомо про трьох постраждалих, одного з яких ушпиталено.
- У ніч проти 6 грудня росіяни вчергове масовано атакували Україну, запустивши 51 ракету і 653 дрони. Були зафіксовані влучання й падіння уламків, є постраждалі.
- Зокрема, у Фастові згоріла головна будівля вокзалу, а в Дніпрі бізнес повідомив про займання складу на 6500 кв. м і ліків для 500 аптек. Російський удар знищив запас товарів одного з двох найбільших постачальників фармацевтики "БаДМ" на декілька мільярдів гривень.
- У ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну 241 дроном і п'ятьма ракетами.
