Россияне ударили по многоэтажке в Ахтырке и рядом с домом – в Чернигове: фото

Государство-агрессор снова бьет по домам, пока люди спят. В Ахтырке семеро пострадавших, в Чернигове – двое

Последствия в Ахтырке (Фото: ГСЧС)

В ночь на 8 декабря россияне атаковали Украину беспилотниками, в частности есть попадание в многоэтажку в Ахтырке Сумской области, а в Чернигове дрон ударил рядом с домом. Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

В результате ударов трех беспилотников по Ахтырке пострадали семь человек, двое из них госпитализированы.

Многоэтажка получила масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, семь человек, в том числе одного ребенка, деблокировали с поврежденных этажей.

В результате ударов возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи. Спасатели эвакуировали 35 жителей.

В Чернигове вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома – взрывной волной были выбиты окна и двери, повреждены автомобили.

Возник пожар газопровода.

Два человека получили ушибы, им оказывается помощь.