Россияне ударили по многоэтажке в Ахтырке и рядом с домом – в Чернигове: фото
В ночь на 8 декабря россияне атаковали Украину беспилотниками, в частности есть попадание в многоэтажку в Ахтырке Сумской области, а в Чернигове дрон ударил рядом с домом. Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
В результате ударов трех беспилотников по Ахтырке пострадали семь человек, двое из них госпитализированы.
Многоэтажка получила масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, семь человек, в том числе одного ребенка, деблокировали с поврежденных этажей.
В результате ударов возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи. Спасатели эвакуировали 35 жителей.
В Чернигове вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома – взрывной волной были выбиты окна и двери, повреждены автомобили.
Возник пожар газопровода.
Два человека получили ушибы, им оказывается помощь.
- В ночь на 6 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали Украину, запустив 51 ракету и 653 дрона. Были зафиксированы попадания и падение обломков, есть пострадавшие.
- В частности, в Фастове сгорело главное здание вокзала, а в Днепре бизнес сообщил о возгорании склада на 6500 кв. м и лекарств для 500 аптек. Российский удар уничтожил запас товаров одного из двух крупнейших поставщиков фармацевтики "БаДМ" на несколько миллиардов гривен.
- В ночь на 7 декабря Россия атаковала Украину 241 дроном и пятью ракетами.
