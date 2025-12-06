Утром 6 декабря в Днепре из-за российской ракетной атаки произошло возгорание складских помещений, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Сеть магазинов товаров красоты и ухода PROSTOR написала, что на территории складского комплекса были и ее помещения. Владелец корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко заявил о пожаре на главном складе на сети аптек "Мед-сервис" предпринимателя Олега Токарева.

"На Днепропетровщине продолжается ликвидация пожара вызванного вражескими атаками Утром, в Днепре в результате ракетной атаки произошел пожар складских помещений", – написало ГСЧС в полдень.

Ведомство отметило, что к тушению привлечена ее авиация, а всего на месте работают 114 спасателей и 35 единиц техники.

"В Днепре загорелся складской комплекс, на территории которого есть помещения сети PROSTOR. К сожалению, пожар охватил всю территорию склада размером 6500 квадратных метров. Сейчас сотрудники ГСЧС работают над преодолением масштабного пожара на складском комплексе, который включает помещения различных украинских бизнесов", – написала сеть магазинов впоследствии.

В PROSTOR добавили, что сотрудничают с чрезвычайниками на месте и принимают решение насчет дальнейшего временного размещения своих товаров и восстановления склада. Ритейлер пишет, что "причина возгорания устанавливается" и не упоминает российскую атаку, однако детали, которые компания приводит насчет тушения пожара, такие же, как и в публикации спасателей о последствиях удара оккупантов.

Вечером владелец "Биосферы" сообщил, что в ночь на 6 декабря на центральном складе сети аптек "Мед-сервис", принадлежащей его другу Токареву, произошел пожар после российских прилетов.

"На складе хранились лекарства от около сотен поставщиков для 500 аптек и миллионов потребителей по всей Украине. Этот склад был построен в 2023 году – с современным оборудованием, с соблюдением всех норм и требований для фармацевтов", – написал Здесенко.

Он указал, что сейчас склад продолжает гореть, добавив, что по данным на это время люди не пострадали.

В соцсетях Мед-Сервиса пока не комментировали эту информацию.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты снова атаковали бизнес в городе: "[Россияне] сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает. Не думаю, что я сказал что-то лишнее, когда столб дыма поднялся до небес. Они хотят оставить нас зимой не только без света, но и без лекарств".

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: ГСЧС Днепропетровщины