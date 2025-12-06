Вранці 6 грудня у Дніпрі через російську ракетну атаку сталося займання складських приміщень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Мережа магазинів товарів краси та догляду PROSTOR написала, що на території складського комплексу були і її приміщення. Власник корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко заявив про пожежу на головному складі на мережі аптек "Мед-сервіс" підприємця Олега Токарева.

"На Дніпропетровщині триває ліквідація пожежі спричиненої ворожими атаками. Вранці, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень", – написало ДСНС опівдні.

Відомство зауважило, що до гасіння залучено її авіацію, а загалом на місці працюють 114 рятувальників та 35 одиниць техніки.

"У Дніпрі зайнявся складський комплекс, на території якого є приміщення мережі PROSTOR. На жаль, пожежа охопила всю територію складу розміром 6500 квадратних метрів. Наразі співробітники ДСНС працюють над подоланням масштабної пожежі на складському комплексі, який включає приміщення різних українських бізнесів", – написала мережа магазинів згодом.

У PROSTOR додали, що співпрацюють з надзвичайниками на місці та ухвалюють рішення стосовно подальшого тимчасового розміщення своїх товарів та відбудови складу. Ритейлер пише, що "причина займання встановлюється" й не згадує російську атаку, однак деталі, які компанія наводить щодо гасіння пожежі, такі ж, як і в дописі рятувальників про наслідки удару окупантів.

Увечері власник "Біосфери" повідомив, що в ніч на 6 грудня на центральному складі мережі аптек "Мед-сервіс", що належить його другу Токареву, сталася пожежа після російських прильотів.

"На складі зберігалися ліки від близько сотень постачальників для 500 аптек та мільйонів споживачів по всій Україні. Цей склад був побудований у 2023 році – із сучасним обладнанням, з дотриманням усіх норм і вимог для фармацевти", – написав Здесенко.

Він вказав. що наразі склад продовжує палати, додавши, що за даними на цей час люди не постраждали.

У соцмережах Мед-Сервісу поки що не коментували цю інформацію.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що окупанти знову атакували бізнес у місті: "[Росіяни] спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Тому так і палає. Не думаю, що я сказав щось зайве, коли стовп диму піднявся до небес. Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків".

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

