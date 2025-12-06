В Україні посилять відключення світла 7 грудня після масованої атаки РФ
У неділю, 7 грудня, в Україні буде посилено графіки відключення електроенергії після масованої атаки РФ шостого числа. Це випливає з повідомлення національної енергетичної компанії "Укренерго".
За її словами, в усіх областях застосовуватимуться заходи обмеження споживання електрики: погодинні відключення триватимуть усю добу, їх обсяг становитиме від трьох до чотирьох черг.
Також Укренерго анонсувало обмеження потужності для промислових споживачів – впродовж усієї неділі.
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – додали у повідомленні.
До нової масованої російської атаки по Україні енергетики планували застосовувати 6 грудня від 0,5 до 2,5 черг, однак після ударів цей обсяг збільшився до 2,5–3 черг одночасно.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. В Укренерго пояснювали, що одна черга умовно становить 4 години відключень на добу, дві черги – 8, три – 12 годин і чотири – 12+ годинПодивитись, у які саме години вимикають світло за конкретною адресою, можна на ресурсах місцевого обленерго.
- У ніч проти 6 грудня росіяни вчергове масовано атакували Україну, запустивши 51 ракету та 653 дрони – захисникам вдалося протидіяти 30 ракетам та 585 БпЛА. Водночас були влучання та падіння уламків, є постраждалі.
- Це була восьма з початку року масована ракетно-дронова атака на об'єкти української енергосистеми. Також під удар потрапило приміське залізничне сполучення – так, у Фастові згоріла головна будівля вокзалу.
- Через удари РФ українські атомні станції знизили свою потужність.
- Тим часом Молдова звернулась до Румунії по аварійну допомогу стосовно електроенергії.
