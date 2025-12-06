В Україні посилять відключення світла 7 грудня після масованої атаки РФ

Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 7 грудня, в Україні буде посилено графіки відключення електроенергії після масованої атаки РФ шостого числа. Це випливає з повідомлення національної енергетичної компанії "Укренерго".

За її словами, в усіх областях застосовуватимуться заходи обмеження споживання електрики: погодинні відключення триватимуть усю добу, їх обсяг становитиме від трьох до чотирьох черг.

Також Укренерго анонсувало обмеження потужності для промислових споживачів – впродовж усієї неділі.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – додали у повідомленні.

До нової масованої російської атаки по Україні енергетики планували застосовувати 6 грудня від 0,5 до 2,5 черг, однак після ударів цей обсяг збільшився до 2,5–3 черг одночасно.

ДОВІДКА Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. В Укренерго пояснювали, що одна черга умовно становить 4 години відключень на добу, дві черги – 8, три – 12 годин і чотири – 12+ годин Подивитись, у які саме години вимикають світло за конкретною адресою, можна на ресурсах місцевого обленерго.