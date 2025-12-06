Після масованої атаки РФ по Україні Молдова звернулась по аварійну допомогу з електрикою до Румунії

Moldelectrica звернулась до румунської сторони через перевищення запланованого потоку електроенергії після ударів окупантів по Україні

Прапор Молдови (Ілюстративне фото: EPA)

Через масовану російську атаку по Україні виникли проблеми з електрикою у Молдові – країна звернулась по аварійну допомогу до Румунії. Про це повідомив молдовський державний оператор електроенергії Moldelectrica, не назвавши РФ напряму.

"В результаті атак на енергетичну систему України в регіоні, що належить до Республіки Молдова, було відключено важливу енергетичну групу, а лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі", – йдеться

Через перевищення запланованого потоку електроенергії, Moldelectrica звернулась по аварійну допомогу до Румунії, запобіжно на наступні декілька годин.

За словами оператора, це має забезпечити безпечну роботу енергосистеми та запобігти можливим перезавантаженням.

Водночас компанія закликала громадян Молдови раціонально споживати електрику, особливо у пікові години, щоб зменшити ризик перевантаження й можливих відключень.

Moldelectrica не згадала РФ як винуватця атаки по Україні.