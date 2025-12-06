Після масованої атаки РФ по Україні Молдова звернулась по аварійну допомогу з електрикою до Румунії
Через масовану російську атаку по Україні виникли проблеми з електрикою у Молдові – країна звернулась по аварійну допомогу до Румунії. Про це повідомив молдовський державний оператор електроенергії Moldelectrica, не назвавши РФ напряму.
"В результаті атак на енергетичну систему України в регіоні, що належить до Республіки Молдова, було відключено важливу енергетичну групу, а лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі", – йдеться
Через перевищення запланованого потоку електроенергії, Moldelectrica звернулась по аварійну допомогу до Румунії, запобіжно на наступні декілька годин.
За словами оператора, це має забезпечити безпечну роботу енергосистеми та запобігти можливим перезавантаженням.
Водночас компанія закликала громадян Молдови раціонально споживати електрику, особливо у пікові години, щоб зменшити ризик перевантаження й можливих відключень.
Moldelectrica не згадала РФ як винуватця атаки по Україні.
- У ніч проти 6 грудня росіяни вчергове масовано атакували Україну, запустивши 51 ракету та 653 дрони – захисникам вдалося протидіяти 30 ракетам та 585 БпЛА. Водночас були влучання та падіння уламків, є постраждалі.
- Це була восьма з початку року масована ракетно-дронова атака на об'єкти української енергосистеми.
- Зокрема, через удари РФ українські атомні станції знизили свою потужність.
