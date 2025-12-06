После масштабной атаки РФ по Украине Молдова обратилась за аварийной помощью с электрикой к Румынии

Moldelectrica обратилась к румынской стороне из-за превышения запланированного потока электроэнергии после ударов оккупантов по Украине

Флаг Молдовы (Иллюстративное фото: EPA)

Из-за массированной российской атаки по Украине возникли проблемы с электричеством в Молдове - страна обратилась за аварийной помощью в Румынию. Об этом сообщил молдавский государственный оператор электроэнергии Moldelectrica, не назвав РФ напрямую.

"В результате атак на энергетическую систему Украины в регионе, принадлежащем Республике Молдова, была отключена важная энергетическая группа, а линии межсистемного соединения загружены почти до предела", - говорится

Из-за превышения запланированного потока электроэнергии, Moldelectrica обратилась за аварийной помощью в Румынию, предотвращая на следующие несколько часов.

По словам оператора, это должно обеспечить безопасную работу энергосистемы и предотвратить возможные перезагрузки.

В то же время компания призвала граждан Молдовы рационально потреблять электричество, особенно в пиковые часы, чтобы уменьшить риск перегрузки и возможных отключений.

Moldelectrica не упомянула РФ как виновника атаки по Украине.