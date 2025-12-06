После масштабной атаки РФ по Украине Молдова обратилась за аварийной помощью с электрикой к Румынии
Из-за массированной российской атаки по Украине возникли проблемы с электричеством в Молдове - страна обратилась за аварийной помощью в Румынию. Об этом сообщил молдавский государственный оператор электроэнергии Moldelectrica, не назвав РФ напрямую.
"В результате атак на энергетическую систему Украины в регионе, принадлежащем Республике Молдова, была отключена важная энергетическая группа, а линии межсистемного соединения загружены почти до предела", - говорится
Из-за превышения запланированного потока электроэнергии, Moldelectrica обратилась за аварийной помощью в Румынию, предотвращая на следующие несколько часов.
По словам оператора, это должно обеспечить безопасную работу энергосистемы и предотвратить возможные перезагрузки.
В то же время компания призвала граждан Молдовы рационально потреблять электричество, особенно в пиковые часы, чтобы уменьшить риск перегрузки и возможных отключений.
Moldelectrica не упомянула РФ как виновника атаки по Украине.
- В ночь на 6 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали Украину, запустив 51 ракету и 653 дрона - защитникам удалось противодействовать 30 ракетам и 585 БпЛА. В то же время были попадания и падения обломков, есть пострадавшие.
- Это была восьмая с начала года массированная ракетно-дроновая атака на объекты украинской энергосистемы.
- В частности, из-за ударов РФ украинские атомные станции снизили свою мощность.
