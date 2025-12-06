Россияне запустили более 50 ракет и 653 БпЛА: есть попадания на 29 локациях
В ночь на 6 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали Украину, запустив более семи сотен средств воздушного нападения. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
В общем выявлено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракеты и 653 дронов:
→ 653 ударных БпЛА (более 300 из них – "шахеды");
→ три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская области);
→ 34 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К", "Калибр" (районы пусков: Ростовская область, акватория Черного моря);
→ 14 баллистических ракет "Искандер-М" (KN-23) (районы пусков: Брянская и Ростовская области, Краснодарский край, временно оккупированный Крым).
По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 615 воздушных целей:
→ 585 вражеских БпЛА различных типов;
→ 29 крылатых ракет;
→ одну баллистическую ракету.
Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
- В ночь на 6 декабря под атакой РФ оказались Киевская, Одесская, Запорожская, Волынская и Днепропетровская области.
- Оккупанты совершили восьмую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на объекты украинской энергосистемы.
Комментарии (0)