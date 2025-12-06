Росіяни запустили понад 50 ракет та 653 БпЛА: є влучання на 29 локаціях

У ніч проти 6 грудня окупанти били по Україні сотнями дронів, "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами"

Робота ППО (Фото: Генштаб)

У ніч проти 6 грудня росіяни вчергове масовано атакували Україну, запустивши понад сім сотень засобів повітряного нападу. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети та 653 дронів:

→ 653 ударних БпЛА (понад 300 із них – "шахеди");

→ три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Рязанська, Тамбовська області);

→ 34 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К", "Калібр" (райони пусків: Ростовська область, акваторія Чорного моря);

→ 14 балістичних ракет "Іскандер-М" (KN-23) (райони пусків: Брянська та Ростовська області, Краснодарський край, тимчасово окупований Крим).

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 615 повітряних цілей:

→ 585 ворожих БпЛА різних типів;

→ 29 крилатих ракет;

→ одну балістичну ракету.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

У ніч проти 6 грудня під атакою РФ опинилися Київська, Одеська, Запорізька, Волинська та Дніпропетровська області.

Окупанти здійснили восьму з початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти української енергосистеми.