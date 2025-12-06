В Украине усилят отключения света 7 декабря после массированной атаки РФ
В воскресенье, 7 декабря, в Украине будут усилены графики отключения электроэнергии после массированной атаки РФ 6 числа. Это следует из сообщения национальной энергетической компания Укрэнерго.
По ее словам, во всех областях будут применяться меры ограничения потребления электричества: почасовые отключения будут продолжаться все сутки, их объем составит от 3 до 4 очередей.
Также Укрэнерго анонсировало ограничения мощности для промышленных потребителей – также в течение всего воскресенья.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", – добавили в сообщении.
До новой массированной российской атаки по Украине энергетики планировали применять 6 декабря от 0,5 до 2,5 очередей, однако после ударов этот объем увеличился до 2,5-3 очередей одновременно.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, которые используют определенное количество мегаватт. В Укрэнерго объясняли, что одна очередь условно составляет 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8, три – 12 часов и четыре – 12+ часовПосмотреть, в какие именно часы выключают свет по конкретному адресу, можно на ресурсах местного облэнерго.
- В ночь на 6 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали Украину, запустив 51 ракету и 653 дрона – защитникам удалось противодействовать 30 ракетам и 585 БпЛА. В то же время были попадания и падения обломков, есть пострадавшие.
- Это была восьмая с начала года массированная ракетно-дроновая атака на объекты украинской энергосистемы. Также под удар попало пригородное железнодорожное сообщение – так, в Фастове сгорело главное здание вокзала.
- Из-за ударов РФ украинские атомные станции снизили свою мощность.
- Тем временем Молдова обратилась к Румынии за аварийной помощью насчет электроэнергии.
