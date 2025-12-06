В Украине усилят отключения света 7 декабря после массированной атаки РФ

Укрэнерго сообщило о мерах ограничения потребления электроэнергии во всех областях

Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье, 7 декабря, в Украине будут усилены графики отключения электроэнергии после массированной атаки РФ 6 числа. Это следует из сообщения национальной энергетической компания Укрэнерго.

По ее словам, во всех областях будут применяться меры ограничения потребления электричества: почасовые отключения будут продолжаться все сутки, их объем составит от 3 до 4 очередей.

Также Укрэнерго анонсировало ограничения мощности для промышленных потребителей – также в течение всего воскресенья.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", – добавили в сообщении.

До новой массированной российской атаки по Украине энергетики планировали применять 6 декабря от 0,5 до 2,5 очередей, однако после ударов этот объем увеличился до 2,5-3 очередей одновременно.

СПРАВКА. Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, которые используют определенное количество мегаватт. В Укрэнерго объясняли, что одна очередь условно составляет 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8, три – 12 часов и четыре – 12+ часов Посмотреть, в какие именно часы выключают свет по конкретному адресу, можно на ресурсах местного облэнерго. Посмотреть, в какие именно часы выключают свет по конкретному адресу, можно на ресурсах местного облэнерго.