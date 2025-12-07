Россия атаковала Украину "Кинжалами", "Искандерами" и дронами: зафиксированы 65 попаданий

Пожар после атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 7 декабря Россия атаковала Украину 246 средствами воздушного нападения, из которых 241 дрон и пять ракет. Зафиксированы 65 ударов дронами, сообщили Воздушные силы.

Враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры. В частности, он использовал более 150 "шахедов", две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и три аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал.

По состоянию на 09:00 удалось сбить 175 дронов, два "Кинжала" и столько же "Искандеров/KN-23". Зафиксированы попадания 65 ударных дронов на 14 локациях.

В Черниговской области враг атаковал дронами Новгород-Северский – погиб 50-летний мужчина, сообщили спасатели. В городе загорелись заброшенное здание, жилой дом и хозяйственная постройка. Все возгорания удалось ликвидировать.

Также Россия атаковала инфраструктуру Кременчуга, в результате чего в городе возникли перебои с водой, светом и теплом.

