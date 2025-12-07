Росія атакувала Україну "Кинджалами", "Іскандерами" та дронами: зафіксовані 65 влучань

Пожежа після атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну 246 засобами повітряного нападу, з яких 241 дрон і п'ять ракет. Зафіксовані 65 ударів дронами, повідомили Повітряні сили.

Ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, він використав понад 150 "шахедів", дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і три аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал.

Станом на 09:00 вдалося збити 175 дронів, два "Кинджали" і стільки ж "Іскандерів/KN-23". Зафіксовані влучання 65 ударних дронів на 14 локаціях.

У Чернігівській області ворог атакував дронами Новгород-Сіверський – загинув 50-річний чоловік, повідомили рятувальники. У місті загорілися покинута будівля, житловий будинок і господарська споруда. Усі займання вдалося ліквідувати.

Також Росія атакувала інфраструктуру Кременчука, внаслідок чого в місті виникли перебої з водою, світлом і теплом.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС