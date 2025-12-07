Росія атакувала інфраструктуру Кременчука: в місті перебої з водою, світлом і теплом

Ворог атакував місто у Полтавській області ракетами та дронами, є пошкодження інфраструктури

Кременчук (Фото: t.me/vitalii_maletskyi)

У ніч проти 7 грудня росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури Кременчука. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Станом на близько 02:00 в окремих районах міста виникли перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом. Для відновлення роботи критичних систем були залучені усі міські служби.

Інформацію про інші наслідки, ймовірні руйнування та постраждалих Малецький не надав. За його словами, дані про наслідки оприлюднить обласна військова адміністрація після завершення оцінки ситуації.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут зазначив, що відбій повітряної тривоги у Кременчуцькому районі стався о 04:30. Близько 01:00 Повітряні Сили попереджали про БпЛА у сторону Кременчука, а близько 01:30 – про ракети курсом на Полтавську область і, зокрема, Кременчук.