Росія атакувала інфраструктуру Кременчука: в місті перебої з водою, світлом і теплом
У ніч проти 7 грудня росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури Кременчука. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Станом на близько 02:00 в окремих районах міста виникли перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом. Для відновлення роботи критичних систем були залучені усі міські служби.
Інформацію про інші наслідки, ймовірні руйнування та постраждалих Малецький не надав. За його словами, дані про наслідки оприлюднить обласна військова адміністрація після завершення оцінки ситуації.
Голова Полтавської ОВА Володимир Когут зазначив, що відбій повітряної тривоги у Кременчуцькому районі стався о 04:30. Близько 01:00 Повітряні Сили попереджали про БпЛА у сторону Кременчука, а близько 01:30 – про ракети курсом на Полтавську область і, зокрема, Кременчук.
- У ніч проти 6 грудня росіяни вчергове масовано атакували Україну, запустивши 51 ракету і 653 дрони. Були зафіксовані влучання й падіння уламків, є постраждалі.
- Зокрема, у Фастові згоріла головна будівля вокзалу, а в Дніпрі бізнес повідомив про займання складу на 6500 кв. м і ліків для 500 аптек.
- Через удари РФ українські атомні станції знизили свою потужність.
Коментарі (0)