Россия атаковала инфраструктуру Кременчуга: в городе перебои с водой, светом и теплом

Враг атаковал город в Полтавской области ракетами и дронами, есть повреждения инфраструктуры

Кременчуг (Фото: t.me/vitalii_maletskyi)

В ночь на 7 декабря россияне нанесли массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. Об этом сообщил городской голова Виталий Малецкий.

По состоянию на около 02:00 в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Для восстановления работы критических систем были привлечены все городские службы.

Информацию о других последствиях, вероятных разрушениях и пострадавших Малецкий не предоставил. По его словам, данные о последствиях обнародует областная военная администрация после завершения оценки ситуации.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут отметил, что отбой воздушной тревоги в Кременчугском районе произошел в 04:30. Около 01:00 Воздушные силы предупреждали о БпЛА в сторону Кременчуга, а около 01:30 – о ракетах курсом на Полтавскую область и, в частности, Кременчуг.