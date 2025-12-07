Россия атаковала инфраструктуру Кременчуга: в городе перебои с водой, светом и теплом
В ночь на 7 декабря россияне нанесли массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. Об этом сообщил городской голова Виталий Малецкий.
По состоянию на около 02:00 в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Для восстановления работы критических систем были привлечены все городские службы.
Информацию о других последствиях, вероятных разрушениях и пострадавших Малецкий не предоставил. По его словам, данные о последствиях обнародует областная военная администрация после завершения оценки ситуации.
Глава Полтавской ОВА Владимир Когут отметил, что отбой воздушной тревоги в Кременчугском районе произошел в 04:30. Около 01:00 Воздушные силы предупреждали о БпЛА в сторону Кременчуга, а около 01:30 – о ракетах курсом на Полтавскую область и, в частности, Кременчуг.
- В ночь на 6 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали Украину, запустив 51 ракету и 653 дрона. Были зафиксированы попадания и падения обломков, есть пострадавшие.
- В частности, в Фастове сгорела главное здание вокзала, а в Днепре бизнес сообщил о возгорании склада на 6500 кв. м и лекарств для 500 аптек.
- Из-за ударов РФ украинские атомные станции снизили свою мощность.
