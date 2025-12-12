Россияне ударили по спортивной школе в Сумской области во время тренировки детей

Оккупанты атаковали детскую школу в Шостке двумя ударными БпЛА во время обучения детей

Атака на Сумскую область (Фото: Олег Григоров / Facebook)

В пятницу, 12 декабря, российские войска атаковали спортивную школу в Шостке. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Оккупанты ударили по школе двумя ударными БпЛА. В момент атаки там продолжалась тренировка детей.

Он отметил, что это был прицельный удар по месту, где находились дети. Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место.

По предварительной информации все живы, раненых нет. Последствия атаки уточняются.