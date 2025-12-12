Россияне ударили по спортивной школе в Сумской области во время тренировки детей
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В пятницу, 12 декабря, российские войска атаковали спортивную школу в Шостке. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.
Оккупанты ударили по школе двумя ударными БпЛА. В момент атаки там продолжалась тренировка детей.
Он отметил, что это был прицельный удар по месту, где находились дети. Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место.
По предварительной информации все живы, раненых нет. Последствия атаки уточняются.
- В ночь на 8 декабря россияне атаковали Ахтырку Сумской области. Есть попадание в многоэтажку в Ахтырке Сумской области, пострадали семь человек, двое из них госпитализированы.
- 11 декабря россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской громаде Сумской области, в результате чего погибли два человека.
