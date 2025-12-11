Россияне сбросили авиабомбу на магазин в Сумской области: убили двух человек
Фото: Сумская ОВА

Россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской громаде Сумской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, удар пришелся именно в момент, когда внутри были люди.

Читайте также
"Игра в кальмара" на генераторе. Как выживают без света Нежин, Шостка и Новгород-Северский

Погибли продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов.

"Еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила", – сообщил глава ОВА.

Пострадали два человека. Одну женщину с ранениями доставили в больницу – медики оказывают ей необходимую помощь.

  • В ночь на 11 декабря россияне атаковали дронами Одесскую область и Кременчуг Полтавской области, попав по объектам энергетики.
обстрелсумская областьавиабомбакаб