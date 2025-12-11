Россияне атаковали энергетику Кременчуга и Одесской области – фото
В ночь на 11 декабря россияне атаковали дронами Одесскую область и Кременчуг Полтавской области, попав по объектам энергетики. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, исполняющий обязанности главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут, глава Одесской ОВА Олег Кипер и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В течение ночи Одесская и Полтавская области находились под атакой БпЛА. Воздушные Силы неоднократно предупреждали о приближении нескольких групп дронов к обеим областям.
По словам Когута, под атакой находились объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области.
Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.
Кипер отметил, что враг атаковал гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру Одесской области.
Большинство воздушных целей удалось сбить, однако зафиксировано повреждение объекта энергетики. Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Обошлось без жертв и пострадавших.
В ГСЧС добавили, что к ликвидации пожара привлекался пожарный поезд Укрзалізниці, более 50 пожарных и 13 единиц техники.
- В ночь на 7 декабря россияне нанесли массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. В некоторых районах города возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.
- 10 декабря в Министерстве энергетики заявили, что Украина физически не может защитить все подстанции от российских ударов.
