Россияне атаковали энергетику Кременчуга и Одесской области – фото

Россияне в очередной раз атаковали объекты украинской инфраструктуры в Полтавской и Одесской областях

Атака на Одесскую область (Фото: ГСЧС / Facebook)

В ночь на 11 декабря россияне атаковали дронами Одесскую область и Кременчуг Полтавской области, попав по объектам энергетики. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, исполняющий обязанности главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут, глава Одесской ОВА Олег Кипер и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В течение ночи Одесская и Полтавская области находились под атакой БпЛА. Воздушные Силы неоднократно предупреждали о приближении нескольких групп дронов к обеим областям.

По словам Когута, под атакой находились объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области.

Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.

Кипер отметил, что враг атаковал гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру Одесской области.

Большинство воздушных целей удалось сбить, однако зафиксировано повреждение объекта энергетики. Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Обошлось без жертв и пострадавших.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации пожара привлекался пожарный поезд Укрзалізниці, более 50 пожарных и 13 единиц техники.

Атака на Одессу (Фото: Олег Кипер / Facebook)

Вражеский обстрел Одессы (Фото: ГСЧС / Facebook)

Обстрел Одессы (Фото: ГСЧС / Facebook)

Обстрел Одессы (Фото: ГСЧС / Facebook)