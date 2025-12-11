Росіяни атакували енергетику Кременчука і Одещини – фото
У ніч проти 11 грудня росіяни атакували дронами Одеську область і Кременчук Полтавської області, поціливши по об’єктах енергетики. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, виконувач обов'язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, голова Одеської ОВА Олег Кіпер і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Протягом ночі Одещина і Полтавщина перебували під атакою БпЛА. Повітряні Сили неодноразово попереджали про наближення кількох груп дронів до обох областей.
За словами Когута, під атакою перебували об'єкти енергетики в Кременчуцькому районі Полтавської області.
Через падіння уламків і прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі.
Кіпер зазначив, що ворог атакував цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру Одеської області.
Більшість повітряних цілей вдалося збити, однак зафіксовано пошкодження об'єкта енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Минулося без жертв і постраждалих.
У ДСНС додали, що до ліквідації пожежі залучався пожежний потяг Укрзалізниці, понад 50 вогнеборців і 13 одиниць техніки.
- У ніч проти 7 грудня росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури Кременчука. У деяких районах міста виникли перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом.
- 10 грудня в Міністерстві енергетики заявили, що Україна фізично не може захистити усі підстанції від російських ударів.
