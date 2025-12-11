Росіяни скинули авіабомбу на магазин на Сумщині: вбили двох людей
Росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області, унаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди.
Загинули продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів.
"Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила", – повідомив глава ОВА.
Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.
- У ніч проти 11 грудня росіяни атакували дронами Одеську область і Кременчук Полтавської області, поціливши по об’єктах енергетики.
