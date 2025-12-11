Росіяни скинули авіабомбу на магазин на Сумщині: вбили двох людей
Фото: Сумська ОВА

Росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області, унаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди.

Читайте також
"Гра в кальмара" на генераторі. Як виживають без світла Ніжин, Шостка та Новгород-Сіверський

Загинули продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів.

"Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила", – повідомив глава ОВА.

Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.

  • У ніч проти 11 грудня росіяни атакували дронами Одеську область і Кременчук Полтавської області, поціливши по об’єктах енергетики.
обстрілСумська областьавіабомбакаб