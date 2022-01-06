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Джонсон: Противники вакцинации выкладывают в соцсетях "полную чушь"

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 22:53
Джонсон: Противники вакцинации выкладывают в соцсетях
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/Hollie Adams)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил участников кампании против вакцинации от коронавируса в том, что они распространяют бессмысленные аргументы. Он сказал об этом во время посещения центра вакцинации в Нортгемптоне, сообщает BBC.

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"Я хочу сказать борцам против вакцин, людям, которые выкладывают эту чушь в социальных сетях: вы совершенно неправы. Вы не слышали, чтобы я говорил это раньше, потому что я считаю важным, чтобы у нас был добровольный подход в этой стране, и мы собираемся придерживаться добровольного подхода", – сказал Джонсон.

Он отметил, что некоторые другие европейские страны прибегают к "принуждению". Недавно Италия ввела обязательную вакцинацию для всех людей старше 50 лет. Первой эту меру применила Австрия.

"Какая трагедия, что у нас есть все это давление на национальную систему здравоохранения, все трудности, с которыми сталкиваются наши врачи и медсестры, и у нас есть люди, которые несут полную чушь о вакцинации", – сказал Джонсон.

"Они совершенно неправы, и я думаю, что пришло время, чтобы я, правительство, назвали вещи своими именами. Это абсолютно неправильно, это абсолютно контрпродуктивно, а то, что они выкладывают в социальных сетях, – полная чушь", – добавил премьер.

По его словам, около 30-40% из 17 000 пациентов с Covid в больнице Нортгемптона "на самом деле вообще не были вакцинированы". В реанимации невакцинированных еще больше, отметил он.

  • 16 ноября 2021-го СБУ сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила госпереворот в стране под антивакцинаторскими лозунгами. 
  • В этот же день у одного из лидеров антивакцинаторов в Украине Остапа Стахива прошли обыски. На митинге против вакцинации в Киеве он со сцены заявлял, будто по городу ездит "машина с бочкой" и "что-то кропит", очевидно, имея в виду распространение коронавируса.
  • 18 ноября суд арестовал его на два месяца с альтернативой залога в размере почти 1 млн грн.
  • 30 декабря Стахива выпустили из психбольницы после прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Ее результаты пока неизвестны. 

Читайте также: Антивакцинаторы принесли на митинг плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт Единой России: фото

Вадим Ребрина
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вакцинация Борис Джонсон коронавирус
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