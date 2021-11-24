UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Антивакцинаторы принесли на митинг плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт Единой России: фото

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 16:52
Антивакцинаторы принесли на митинг плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт Единой России: фото - Фото
Протест антивакцинаторов в Киеве (Фото: Радио Свобода/Facebook)

Сегодня, 24 ноября, противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений принесли на акцию протеста в Киеве плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт правящей партии РФ Единая Россия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На фотографиях с мероприятия зафиксировано, что его участницы держат плакаты с перечеркнутыми QR-кодами и надписями "Я жива людина, а не товар. Скажи QR-кодам нет!" и "Стоп QR-код".

Пользователи соцсетей отсканировали эти коды QR-ридерами и обнаружили, что они ведут на сайт российской провластной политической партии Единая Россия, сообщает Институт массовой информации.

LIGA.net также проверила код: он действительно ведет на er.ru.

Антивакцинаторы принесли на митинг плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт Единой России: фото

Читайте мнение: Люди, которые говорят "Война – выдумка политиков" и антивакцинаторы – одни и те же

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гибридная война война пропаганда коронавирус антивакцинаторы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 