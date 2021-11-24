Антивакцинаторы принесли на митинг плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт Единой России: фото
Сегодня, 24 ноября, противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений принесли на акцию протеста в Киеве плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт правящей партии РФ Единая Россия.
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На фотографиях с мероприятия зафиксировано, что его участницы держат плакаты с перечеркнутыми QR-кодами и надписями "Я жива людина, а не товар. Скажи QR-кодам нет!" и "Стоп QR-код".
Пользователи соцсетей отсканировали эти коды QR-ридерами и обнаружили, что они ведут на сайт российской провластной политической партии Единая Россия, сообщает Институт массовой информации.
LIGA.net также проверила код: он действительно ведет на er.ru.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации и карантинных ограничений, а также сторонников различных теорий заговора. Сообщалось, что к организации акции может быть причастен пророссийский политик из Молдовы.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и родными погибших от COVID-19. Он заявил, что вакцины от коронавируса спасают одну жизнь в Украине каждые шесть минут, а массовая вакцинация помогла вывести на плато госпитализации.
- 16 ноября 2021-го СБУ сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила госпереворот под антивакцинаторскими лозунгами. В этот же день прошли обыски у львовского антивакцинатора Остапа Стахива. Суд отправил его под арест с правом выйти под залог 1 млн грн.
- 24 ноября в центре Киева состоялась акция противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, она началась возле Верховной Рады, а потом переместилась к зданию Главка СБУ.
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