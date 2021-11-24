Антивакцинаторы принесли на митинг плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт Единой России: фото

Сегодня, 24 ноября, противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений принесли на акцию протеста в Киеве плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт правящей партии РФ Единая Россия.

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На фотографиях с мероприятия зафиксировано, что его участницы держат плакаты с перечеркнутыми QR-кодами и надписями "Я жива людина, а не товар. Скажи QR-кодам нет!" и "Стоп QR-код".

Пользователи соцсетей отсканировали эти коды QR-ридерами и обнаружили, что они ведут на сайт российской провластной политической партии Единая Россия, сообщает Институт массовой информации.

LIGA.net также проверила код: он действительно ведет на er.ru.

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Наталия Медведева

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