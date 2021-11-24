В Киеве протест противников вакцинации и карантина. Начали у Рады, пришли к СБУ – фото

В центре Киева проходит протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, он начался возле Верховной Рады, а потом переместился к зданию Главного управления Службы безопасности Украины. Об этом стало известно из трансляций, которые ведут участники демонстрации в соцсетях и в YouTube.

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Участники акции собрались возле Верховной Рады около 10:00 утра. Протестующие недовольны режимом карантина и ограничениями для людей, которые не были вакцинированы от коронавируса, не переболели COVID-19 или не имеют свежего теста. Они считают, что это якобы является "принудительной вакцинацией" и "нарушает права человека".

Кроме того, некоторые протестующие называют вакцинацию "экспериментом", держат плакаты с требованием отменить COVID-сертификаты и лозунгами "Нет COVID-геноциду", "Нет обязательной вакцинации", "Нет цифровому гетто".

Также демонстранты требуют освободить Остапа Стахива – одного из лидеров движения антивакцинаторов в Украине, которого подозревают по делу о подготовке госпереворота.

После акции под Радой они прошли через Крещатик и майдан Независимости к зданию ГУ СБУ. Звучат лозунги "Свободу Остапу Стахиву".

Из-за этих протестов полиция ограничила движение в центре Киева с 10:30 до 17:00. Чтобы посмотреть увеличенную карту с перекрытыми улицами, кликните на фото.

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Фото – Радио свобода и 44.ua