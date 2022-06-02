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Пентагон о HIMARS: У России нет права вето на поставки оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 08:32
Пентагон о HIMARS: У России нет права вето на поставки оружия Украине - Фото
Колин Каль (фото - Marine Corps Sgt. Taryn Sammet, DOD)

Россия не может запретить США поставлять оружие Украине, при этом Вашингтон помнит о риске эскалации. Об этом заявил на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль в ответ на возмущение российских властей решением США поставлять Украине ракетные системы HIMARS.

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По его словам, США получили заверения на многих уровнях украинского правительства, что эти РСЗО не будут использоваться для ударов по целям в России. Каль отметил, что это обсуждал глава Пентагона Ллойд Остин с министром обороны Алексеем Резниковым, а уверенность в обещаниях Украины доходит до уровня президента Владимира Зеленского.

Представитель Пентагона объяснил, что США не собираются вступать в прямой конфликт с Россией и не заинтересованы, чтобы война в Украине переросла в более широкую или третью мировую. По его словам, США помнят о риске эскалации, но в первую очередь сосредоточены на поддержке Украины.

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"Мы помним об этом (риске эскалации. – Ред.), но в то же время у России нет права вето на то, что мы отправляем украинцам. Эту войну начали не украинцы, а россияне. Украинцы не провоцировали эту войну. Эта война была ничем не спровоцирована. Россияне могут положить конец этому конфликту, когда захотят. Если они боятся эскалации, достаточно одного человека, чтобы сказать "стоп", – отметил Каль.

Он подчеркнул, что Россию никто не провоцирует – это РФ отрицает право Украины на существование и напала на нее под предлогом сфальсифицированных обид. По словам Каля, ответственность за деэскалацию лежит на России – и Москва может пойти на нее, когда захочет.

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Марк Сировой
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