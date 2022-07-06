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Зеленский: Наконец-то чувствуется – заработала западная артиллерия. Потери РФ будут расти видео

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06.07.2022, 22:52
Владимир Зеленский. Скриншот с обращения
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы сейчас продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – в Херсонской и Запорожской областях. В ходе вечернего видеообращения он подчеркнул, что уже ощущаются результаты работы западной дальнобойной артиллерии, и оккупантов ждут только еще большие потери.

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"Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Его точность действительно такая, как нужно. Наши оборонцы наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это существенно снижает наступательный потенциал армии РФ, а потери россиян с каждой неделей будут только расти, как и будут усложнятся их поставки.

"Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – в Херсонской, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю. Вся суверенная территория Украины будет украинской", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что "люди должны это знать", тогда как в оккупированных районах на юге российские силы заблокировали любую возможность знать правду о происходящем. Оккупанты блокируют доступ к соцсетям, мессенджерам и YouTube.

"Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами. Распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся", – сказал президент.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский обращение пропаганда Херсон артиллерия
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