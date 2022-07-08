ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, уничтожены два командных пункта РФ — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины продвигаются на Херсонском направлении, заставляя противника отходить. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, ситуация на юге меняется "динамично, а линия столкновения очень пластична".
"Херсонское направление постоянно находится в движении, мы продвигаемся, враг отступает, но пытается держать позиции и возвращаться, ситуация постоянно меняется", — сказала Гуменюк.
Она также заявила, что украинская артиллерия уничтожила два командных пункта российских войск, точные результаты попаданий выясняет разведка.
- По данным ISW, украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.
- 6 июля в Херсонской области российские оккупанты попробовали пройти в тыл Вооруженных Сил Украины, а также совершили попытку штурма. Успеха не имели.
- Ранее пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский заявил, что на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.
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