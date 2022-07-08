UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, уничтожены два командных пункта РФ — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 19:37
ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, уничтожены два командных пункта РФ — ОК
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продвигаются на Херсонском направлении, заставляя противника отходить. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, ситуация на юге меняется "динамично, а линия столкновения очень пластична".

"Херсонское направление постоянно находится в движении, мы продвигаемся, враг отступает, но пытается держать позиции и возвращаться, ситуация постоянно меняется", — сказала Гуменюк.

Она также заявила, что украинская артиллерия уничтожила два командных пункта российских войск, точные результаты попаданий выясняет разведка. 

Читайте также: В ОК "Юг" опровергли информацию The Economist о том, что "ВСУ вышли на окраины Херсона" 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон ОК Юг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 