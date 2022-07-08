ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, уничтожены два командных пункта РФ — ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины продвигаются на Херсонском направлении, заставляя противника отходить. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, ситуация на юге меняется "динамично, а линия столкновения очень пластична".

"Херсонское направление постоянно находится в движении, мы продвигаемся, враг отступает, но пытается держать позиции и возвращаться, ситуация постоянно меняется", — сказала Гуменюк.

Она также заявила, что украинская артиллерия уничтожила два командных пункта российских войск, точные результаты попаданий выясняет разведка.

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Дмитрий Гриниченко

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