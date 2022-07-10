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Гайдай: Благодаря уничтожению складов Луганская область еще держится. Оккупанты бессильны

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 20:29
Гайдай: Благодаря уничтожению складов Луганская область еще держится. Оккупанты бессильны - Фото
Фото: Сергей Гайдай/telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что благодаря уничтожению вражеских складов с боеприпасами российские оккупанты значительно ослабили обстрелы и интенсивность атак. 

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"Благодаря мастерству украинских военных на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов – Луганская область до сих пор держится. Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", – уточнил Гайдай.  

Глава ОВА добавил, что сейчас продолжаются бои в Белогоровке. Однако армия РФ не может продвинуться. 

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Роман Брыль
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склады боеприпасов оккупанты артиллерия Гайдай луганская ова
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