Гайдай: Благодаря уничтожению складов Луганская область еще держится. Оккупанты бессильны
10.07.2022, 20:29
Фото: Сергей Гайдай/telegram
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что благодаря уничтожению вражеских складов с боеприпасами российские оккупанты значительно ослабили обстрелы и интенсивность атак.
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"Благодаря мастерству украинских военных на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов – Луганская область до сих пор держится. Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", – уточнил Гайдай.
Глава ОВА добавил, что сейчас продолжаются бои в Белогоровке. Однако армия РФ не может продвинуться.
- 6 июля Гайдай подтвердил, что Луганская область до сих пор полностью не захвачена.
- 6 июля ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов – видео. 7 июля в Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим. 9 июля в Херсоне взоврали склады боеприпасов – видео. 10 июля ВСУ ударили по командным пунктам и складам боеприпасов в Чернобаевке.
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