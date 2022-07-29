Блинкен хочет послать "жесткий сигнал" Лаврову из-за планов РФ аннексировать часть Украины

Хотя переговоры по войне в Украине не будут темой потенциального разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, американский дипломат все же хочет послать российскому визави "жесткий сигнал" из-за планов Москвы аннексировать часть Украины. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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"Госсекретарь хотел бы передать очень резкий сигнал о нашей постоянной обеспокоенности тем, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории", – сказал Прайс.

Он напомнил, что Россия делала очень тревожные заявления, в частности сам Лавров говорил о целях РФ за пределами Донбасса.

По словам Прайса, Блинкен хочет непосредственно сказать Лаврову, что аннексия была бы грубым нарушением устава ООН, международного права и повлекла бы глубокие последствия для РФ от большей части мирового сообщества.

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Блинкен также хочет поговорить с Лавровым об отсутствии продовольственной безопасности, которое усугубилось из-за жестокой агрессии России против Украины. Важно, чтобы РФ исполняла взятые в Стамбуле обязанности, подчеркнул Прайс.

При этом спикер Госдепа отметил, что потенциальный разговор с Лавровым не будет переговорами по Украине и "возвращением к привычному порядку вещей", ведь этот вопрос Москва должна решать с Киевом.

По словам Прайса, Блинкен хочет обсудить с главой МИД РФ возвращение незаконно задержанных в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер и директора по безопасности компании BorgWarner Полла Уилана.

29 июля Блинкен впервые с полномасштабного вторжения РФ заявил, что хочет поговорить с Лавровым.

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Марк Сировой

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