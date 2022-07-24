Бринк спросили о реакции США, если РФ продолжит аннексию. Сказала – хотим "поднять цену"
Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что Штаты "внимательно следят" за подготовкой РФ к незаконной аннексии новооккупированных территорий Украины, и такие действия РФ были бы "возмутительны, но не неожиданны". Сейчас Штаты пытаются "поднять цену" для России, если она на это пойдет. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Журналистка спросила Бринк, как будут реагировать США, если Россия попытается аннексировать новооккупированные территории, и повлечет ли это за собой новые и более сильные санкции против РФ.
"Это то, за чем мы внимательно следим. Это то, на что, мы считаем, необходимо давать ответ. Это возмутительно – что Россия пытается аннексировать территорию Украины. Но это не неожиданно. Мы видели, как это было в Крыму в 2014-м, и, кажется, они используют ту же методичку", – сказала Бринк.
Она подчеркнула, что в Херсонской области и на других территориях, которые сейчас временно оккупированы Россией, раздают российские паспорта, пытаются внедрять русский язык в школах и администрациях, назначать российских марионеток на "должности".
Читайте также: Россия хочет продолжать аннексировать территории Украины и будет за это наказана — США
"Мы считаем, что это возмутительно и не соответствует международному праву. Наша позиция заключается в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что наши союзники и партнеры об этом знают, а потом предпринять шаги, если Россия все-таки решит это сделать", – сказала Бринк.
Она отметила, что Штаты продолжат вводить санкции против российских марионеток и предпринимать меры, которые не позволят в будущем признать подобную аннексию.
На вопрос о том, могут ли США и союзники уже сейчас предпринять какие-либо меры, чтобы предотвратить аннексию, Бринк ответила: "Я на это надеюсь".
Она напомнила, что Белый дом обнародовал разведданные о том, какими могут быть планы РФ по аннексии территорий. Такими публичными обсуждениями этой темы, по ее словам, Штаты надеются привлечь союзников "к повышению цены" для россиян за попытки аннексии.
- 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "география" целей России якобы расширилась – и теперь РФ хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области, но также Херсонскую, Запорожскую и ряд других территорий.
- В украинской разведке, оценивая слова Лаврова, заявили: Россия готовит почву для аннексии юга Украины. Британская разведка тоже считает, что РФ таким образом готовит почву для проведения фейковых "референдумов".
Читайте также: США серьезно рассматривают объявление России спонсором терроризма, но нужен анализ – Бринк
Комментарии