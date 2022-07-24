Бринк спросили о реакции США, если РФ продолжит аннексию. Сказала – хотим "поднять цену"

Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что Штаты "внимательно следят" за подготовкой РФ к незаконной аннексии новооккупированных территорий Украины, и такие действия РФ были бы "возмутительны, но не неожиданны". Сейчас Штаты пытаются "поднять цену" для России, если она на это пойдет. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

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Журналистка спросила Бринк, как будут реагировать США, если Россия попытается аннексировать новооккупированные территории, и повлечет ли это за собой новые и более сильные санкции против РФ.

"Это то, за чем мы внимательно следим. Это то, на что, мы считаем, необходимо давать ответ. Это возмутительно – что Россия пытается аннексировать территорию Украины. Но это не неожиданно. Мы видели, как это было в Крыму в 2014-м, и, кажется, они используют ту же методичку", – сказала Бринк.

Она подчеркнула, что в Херсонской области и на других территориях, которые сейчас временно оккупированы Россией, раздают российские паспорта, пытаются внедрять русский язык в школах и администрациях, назначать российских марионеток на "должности".

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"Мы считаем, что это возмутительно и не соответствует международному праву. Наша позиция заключается в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что наши союзники и партнеры об этом знают, а потом предпринять шаги, если Россия все-таки решит это сделать", – сказала Бринк.

Она отметила, что Штаты продолжат вводить санкции против российских марионеток и предпринимать меры, которые не позволят в будущем признать подобную аннексию.

На вопрос о том, могут ли США и союзники уже сейчас предпринять какие-либо меры, чтобы предотвратить аннексию, Бринк ответила: "Я на это надеюсь".

Она напомнила, что Белый дом обнародовал разведданные о том, какими могут быть планы РФ по аннексии территорий. Такими публичными обсуждениями этой темы, по ее словам, Штаты надеются привлечь союзников "к повышению цены" для россиян за попытки аннексии.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "география" целей России якобы расширилась – и теперь РФ хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области, но также Херсонскую, Запорожскую и ряд других территорий.

В украинской разведке, оценивая слова Лаврова, заявили: Россия готовит почву для аннексии юга Украины. Британская разведка тоже считает, что РФ таким образом готовит почву для проведения фейковых "референдумов".

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Оксана Житнюк

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