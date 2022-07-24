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Разведка Британии оценила слова Лаврова о целях РФ. Может готовить почву для "референдума"

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 08:52
Разведка Британии оценила слова Лаврова о целях РФ. Может готовить почву для
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Глава МИД РФ Сергей Лавров соврал, когда говорил о якобы расширении целей России за пределы Донбасса, ведь Москва изначально была нацелена на более широкую оккупацию. Вероятно, Лавров своим заявлением готовит почву для проведения фейковых "референдумов", говорится в отчете разведки Великобритании.

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Лавров заявил, что "география" целей России якобы "расширилась" за пределы Донбасса – и теперь РФ хочет захватить еще Херсонскую, Запорожскую области и ряд других территорий.

Британские разведчики считают ложью утверждение Лаврова. По их словам, Россия не расширила цели, ведь почти наверняка долгосрочная оккупация этих территорий была первоначальной целью широкомасштабного вторжения РФ.

В частности разведчики отметили, что оккупанты как минимум с марта обсуждают перспективы проведения фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

"Существует реальная вероятность того, что Лавров сделал заявление, чтобы подготовить почву для проведения референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганской и Донецкой областей", – подытожили в разведке.

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Марк Сировой
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