Разведка Британии оценила слова Лаврова о целях РФ. Может готовить почву для "референдума"
Глава МИД РФ Сергей Лавров соврал, когда говорил о якобы расширении целей России за пределы Донбасса, ведь Москва изначально была нацелена на более широкую оккупацию. Вероятно, Лавров своим заявлением готовит почву для проведения фейковых "референдумов", говорится в отчете разведки Великобритании.
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Лавров заявил, что "география" целей России якобы "расширилась" за пределы Донбасса – и теперь РФ хочет захватить еще Херсонскую, Запорожскую области и ряд других территорий.
Британские разведчики считают ложью утверждение Лаврова. По их словам, Россия не расширила цели, ведь почти наверняка долгосрочная оккупация этих территорий была первоначальной целью широкомасштабного вторжения РФ.
В частности разведчики отметили, что оккупанты как минимум с марта обсуждают перспективы проведения фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях.
"Существует реальная вероятность того, что Лавров сделал заявление, чтобы подготовить почву для проведения референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганской и Донецкой областей", – подытожили в разведке.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на слова Лаврова заявил: основы географии главе МИД РФ объяснят ракетные системы HIMARS и дальнобойная артиллерия.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Лавров подтвердил: Россия хочет крови, а не переговоров.
- В разведке, оценивая слова Лаврова, заявили: Россия готовит почву для аннексии юга Украины.
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