В Германии отреагировали на новые угрозы Лаврова украинцам: Очередная пропаганда России
Заявления из страны-оккупанта России, что поставки западного оружия ВСУ якобы стали причиной "решения" Москвы "расширить географию" захватнической войны против Украины, – не более чем пропаганда. Об этом заявила Deutsche Welle министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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20 июля глава МИД оккупантов Сергей Лавров сказал, что "география" целей Кремля якобы расширилась, и теперь они хотят захватить не только Донбасс, но также Херсонскую, Запорожскую и ряд других областей. Он добавил, что цели "еще больше расширятся", если Запад продолжит поставлять ВСУ дальнобойные вооружения.
Бербок на это ответила, что Кремль весьма непостоянный и меняет свои "аргументы", как и когда захочет.
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"Это новая пропаганда с российской стороны. Россия каждый раз использует другой аргумент. На этот раз они говорят, что это из-за военной поддержки. Но они напали на Киев и другие части Украины до этого", – напомнила глава МИД ФРГ.
- На Банковой ответили Лаврову – "основы географии оккупантам объяснит HIMARS".
- Министр иностранных дел Кулеба отреагировал так: "Лавров подтвердил, что Россия хочет крови".
- А вот и реакция США: говорят, ничего нового, Путин и так врал все время.
- 13 июля Бербок заявила, что российский диктатор Путин "жертвует своей страной".
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