В Германии отреагировали на новые угрозы Лаврова украинцам: Очередная пропаганда России

Заявления из страны-оккупанта России, что поставки западного оружия ВСУ якобы стали причиной "решения" Москвы "расширить географию" захватнической войны против Украины, – не более чем пропаганда. Об этом заявила Deutsche Welle министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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20 июля глава МИД оккупантов Сергей Лавров сказал, что "география" целей Кремля якобы расширилась, и теперь они хотят захватить не только Донбасс, но также Херсонскую, Запорожскую и ряд других областей. Он добавил, что цели "еще больше расширятся", если Запад продолжит поставлять ВСУ дальнобойные вооружения.

Бербок на это ответила, что Кремль весьма непостоянный и меняет свои "аргументы", как и когда захочет.

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"Это новая пропаганда с российской стороны. Россия каждый раз использует другой аргумент. На этот раз они говорят, что это из-за военной поддержки. Но они напали на Киев и другие части Украины до этого", – напомнила глава МИД ФРГ.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года Россия пошла на Украину тотальной войной, а ее диктатор . 24 февраля 2022 года Россия пошла на Украину тотальной войной, а ее диктатор Путин солгал, что у Кремля "нет намерений оккупировать украинские территории". Россией, чью политику историк Снайдер охарактеризовал как шизофашизм , была заявлена цель – "демилитаризация" и "денацификация" Украины. По российской легенде, в Украине – "нацисты", то есть люди, не желающие считать себя россиянами. На июль россияне оккупировали более 20% территории страны.

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Евгений Пилипенко

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