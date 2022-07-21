Зеленского не захотели видеть на саммите Меркосур
Торговый союз Меркосур отказался от общения с президентом Владимиром Зеленским по видеосвязи на саммите этой южноамериканской таможенной организации. Об этом заявил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано, пишет местное госагентство IP.
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На прошлой неделе Зеленский общался с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и попросил разрешить ему выступить на саммите 21 июля.
Он, вероятно, как и во всех подобных обращениях, намеревался рассказать лидерам Меркосур о российско-украинской войне.
"Консенсуса о возможности такого общения не было, поэтому украинский коллега уже проинформирован, что в этих обстоятельствах нет условий для разговора в формате Меркосур с президентом Украины", – пояснил Кано.
Он напомнил, что Меркосур принимает решения на основе консенсуса.
Парагвай отказался сообщить, какие страны были против.
"Кто за, кто против, я не знаю, какое государство не согласилось. Мы не можем разглашать государство, которое не дало своего согласия", — сказал он.
- Вчера, 20 июля, Зеленский прокомментировал позицию Бразилии по войне: "Из-за нейтральности фашизм когда-то съел Европу".
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