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Зеленского не захотели видеть на саммите Меркосур

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21.07.2022, 08:01
Зеленского не захотели видеть на саммите Меркосур - Фото
Рауль Кано (фото - ЕРА)

Торговый союз Меркосур отказался от общения с президентом Владимиром Зеленским по видеосвязи на саммите этой южноамериканской таможенной организации. Об этом заявил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано, пишет местное госагентство IP.

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На прошлой неделе Зеленский общался с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и попросил разрешить ему выступить на саммите 21 июля.

Он, вероятно, как и во всех подобных обращениях, намеревался рассказать лидерам Меркосур о российско-украинской войне.

"Консенсуса о возможности такого общения не было, поэтому украинский коллега уже проинформирован, что в этих обстоятельствах нет условий для разговора в формате Меркосур с президентом Украины", – пояснил Кано.

Он напомнил, что Меркосур принимает решения на основе консенсуса.

Парагвай отказался сообщить, какие страны были против.

"Кто за, кто против, я не знаю, какое государство не согласилось. Мы не можем разглашать государство, которое не дало своего согласия", — сказал он.

СПРАВКА. Mercosur (исп. Mercado Comun del Sur) – основанный в 1991 году общий рынок стран Южной Америки, экономико-политический союз Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая и Венесуэлы (членство приостановлено). В нем сосредоточено больше половины населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Второй после ЕС по размерам и потенциалу таможенный союз. Ассоциированные члены – Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана и Суринам. Мексика и Новая Зеландия – "наблюдатели".

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война парагвай отказ Южная Америка Меркосур
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